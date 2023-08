POL-MG: Trunkenheitsfahrt: Alleinunfall mit E-Scooter

Mönchengladbach (ots) - An der Ecke Pfarrer-Kamp-Weg/ Konstantinstraße in Giesenkirchen haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 16. August, 17.15 Uhr und Donnerstag, 17. August, 7.30 Uhr einen Mercedes Sprinter gestohlen. Der Besitzer hatte das Auto am Mittwochabend am Straßenrand geparkt. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, war der Sprinter verschwunden. In dem Firmenwagen befanden sich diverse Werkzeuge. Die ...

