Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Straßenraub

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Am 19.08.2023, gegen 09.20 Uhr, kam es auf der Wilhelm-Strauß-Straße zu einem Straßenraub. Ein bislang unbekannter Täter riss einer 85 Jahre alten Fußgängerin ihre Goldkette vom Hals. Bei der Tatausführung zerriss die Kette in mehrere Teile. Mit einem Teil flüchtete der ca. 25-30 Jahre alte, schlanke Mann in Richtung des Parkparkplatzes an der Gracht. Er war mit einer auffallenden neon-orange-farbenen Hose bekleidet und nutzte zur Flucht ein dunkles Fahrrad, vermutlich Hollandrad. Die geschädigte Dame wurde durch die Tat leicht am Hals verletzt, benötigte aber keine Behandlung vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 02161-29-0 bei der Polizei zu melden.

