FW Eigeltingen: Feuerwehr-Einsatz in der Notunterkunft in Eigeltingen

Eigeltingen (ots)

Am 27. Oktober wurde gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen zur Zelt-Notunterkunft alarmiert. Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Aufgrund eines vermutlich technischen Defekts an einer Heizungsanlage im Außenbereich war Rauch nach innen eingeströmt. Das Gerät wurde außer Betrieb genommen und das Zelt mittels Lüfter entraucht. Messungen ergaben einen erhöhten CO-Wert, so dass bis zur Normalisierung die Bewohner die Gemeinschaftsunterkunft verlassen mussten. Im Einsatz waren 13 Feuerwehrangehörige. Für weitere Infos verweisen wir an das Landratsamt Konstanz.

