FW Eigeltingen: Feuerwehr Abteilung Eigeltingen wird wegen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert

Eigeltingen (ots)

Am 31. Juli gegen 17.15 Uhr wurde die Abteilung Eigeltingen in die Hinterdorfstraße alarmiert, weil dort ein "Auto auf dem Dach liegt" und Personen im Fahrzeug vermutet werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war niemand eingeklemmt. Der Ford Tourneo lag seitlich auf der Fahrerseite. Die drei während des Unfalls im Fahrzeug befindlichen Personen - 2 Erwachsene und ein Kind - sowie ein Hund hatten sich selbstständig aus dem Auto gerettet. Zwei Sanitäter der Feuerwehr Eigeltingen übernahmen die Erstversorgung und betreuten die Personen bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt. Das Fahrzeug wurde gesichert, der Brandschutz sichergestellt und auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert. Da keine Flüssigkeiten aufgenommen werden mussten und das Kfz stabil lag, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell