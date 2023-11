Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerverletzte Person nach Schlägerei - Polizei sucht Zeugen

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 09.11.2023, gegen 16:20 Uhr ereignete sich am Straßenrand nahe der Aral Tankstelle in der Hauptstraße in Idar-Oberstein eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde ein 43-Jähriger Mann durch einen Faustschlag ins Gesicht schwerverletzt. Bereits in Höhe der Hauptpost in der Hauptstraße soll es zu Unstimmigkeiten zwischen den Parteien gekommen sein. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Im Einsatz befanden sich die Polizei Idar-Oberstein, der Rettungsdienst und Notarzt. Aufgrund des Einsatzes staute sich der Verkehr in o.g. Bereich für etwa 30 Minuten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell