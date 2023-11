POL-PDTR: Fenster der Grundschule Serrig erneut beschädigt

Schweich (ots) - Am Freitag, dem 03.11.2023, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Schweich, In den Schlimmfuhren 10, ein dort geparkter, blauer Pkw der Marke Mercedes-Benz, vermutlich durch ein anderes Kfz, beim Ein- bzw. Ausparken, an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden und die ...

