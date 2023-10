POL-PDMT: Nachtrag: LKW im Graben - umfangreiche Bergungsmaßnahmen erfordern Straßensperrung

Hellenhahn-Schellenberg - B255 (ots) - Am 20.10.2023 kam ein LKW auf der B255 von Hellenhahn-Schellenberg kommend in Fahrtrichtung Höhn (bei Kilometer 2,2) auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Aufgrund der Tiefe des Straßengrabens war es dem Fahrzeugführer nicht möglich den LKW eigenständig aus dem ...

mehr