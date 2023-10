Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: LKW im Graben - umfangreiche Bergungsmaßnahmen erfordern Straßensperrung

Hellenhahn-Schellenberg - B255 (ots)

Am 20.10.2023 kam ein LKW auf der B255 von Hellenhahn-Schellenberg kommend in Fahrtrichtung Höhn (bei Kilometer 2,2) auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Aufgrund der Tiefe des Straßengrabens war es dem Fahrzeugführer nicht möglich den LKW eigenständig aus dem Graben zu manövrieren. Zum Zwecke der umfangreichen Bergung muss unter anderem ein Kran eingesetzt werden. Hierfür wird die B255 kurzweilig vollgesperrt. Eine Umleitung wird durch die Straßenmeisterei Rennerod eingerichtet. Über die Dauer der Bergungsmaßnahmen können aktuell keine Angaben gemacht werden. Diese werden jedoch voraussichtlich am 20.10.2023 abgeschlossen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell