Am Donnerstag stieß eine 13-Jährige in Ulm mit der Straßenbahn zusammen.

Gegen 7.30 Uhr war ein 50-Jähriger mit der Straßenbahn in der Römerstraße in Richtung Römerplatz unterwegs. Auf Höhe der Resi-Weglein-Gasse fuhr eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad auf die Römerstraße ein. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß und die Radlerin stürzte. Die Jugendliche machte wohl zunächst keine Verletzungen oder Schäden geltend und fuhr anschließend weiter. Noch am selben Tag meldete sich die 13-Jährige bei der Polizei, da sie bei dem Unfall wohl doch leichte Verletzungen erlitt. Auch an ihrem Fahrrad habe sie einen Schaden festgestellt. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) nahm deshalb nachträglich die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

