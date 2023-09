Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag erlitten zwei Personen bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr war ein 69-Jähriger mit einem Mercedes in der Stuttgarter Straße unterwegs. An einer Einmündung wollte er nach links in die Albstraße einbiegen. Hierbei übersah er wohl eine 44-Jährige mit einem Seat. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 15.000 Euro und am Seat auf 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Bei dem Unfall erlitten die Seat-Fahrerin sowie die 20-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

