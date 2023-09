Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - NACHTRAG - Mann mit Waffen verletzt

Am Sonntag (20.08.2023) soll ein junges Paar einen 62-Jährigen bei Giengen angegriffen haben.

Ulm (ots)

Folgemitteilung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5587327.

Durch intensive gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidenheim und Neu-Ulm kamen die Ermittler den beiden Verdächtigen auf die Spur. Dem Mobilen Einsatzkommando des Bayerischen Landeskriminalamts gelang es am 31.08.2023, die beiden mutmaßlichen Täter, einen 25-Jährigen sowie eine 18-Jährige, in Thannhausen (Bayern) festzunehmen. Der 25-Jährige soll bei der Festnahme erheblichen Widerstand geleistet haben. Bei einer durch das Amtsgericht Memmingen angeordneten Durchsuchung fanden die Ermittler in der Wohnung des 25-Jährigen eine geladene Schreckschusswaffe und stellten diese sicher.

Beide Verdächtigen befinden sich mittlerweile auf richterliche Anordnungen in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidenheim und Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an.

++++1678570

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel.:0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell