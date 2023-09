Ulm (ots) - Gegen 16.45 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Auto in der Quäkerstraße unterwegs. An einer Einmündung fuhr er in die Schumannstraße ein. Von rechts kam ein 54-Jähriger mit einem Roller. Der war in Richtung Hohenstaufenstraße unterwegs und hatte Vorfahrt. In der Kreuzung stießen die Fahrzeuge ...

mehr