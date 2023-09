Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch erlitt ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Göppingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Auto in der Quäkerstraße unterwegs. An einer Einmündung fuhr er in die Schumannstraße ein. Von rechts kam ein 54-Jähriger mit einem Roller. Der war in Richtung Hohenstaufenstraße unterwegs und hatte Vorfahrt. In der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 54-jährige Rollerfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf insgesamt 7.500 Euro. Angehörige kümmerten sich um den nicht mehr fahrbereiten Roller.

