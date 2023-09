Ulm (ots) - Zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in Biberach durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr in der Memminger Straße in Richtung Jordanei. Die Streife stoppte sieben Autofahrende, die innerorts bei erlaubten 50 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der ...

mehr