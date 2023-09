Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)(BC) Ulm/Laupheim B30 - Mit Blaulicht auf der Bundesstraße

Am Mittwoch war ein 24-Jähriger auf der B30 mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs.

Kurz nach 8.15 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Mercedes auf der B30 in Richtung Süden. Im Bereich Ulm-Wiblingen hatte er ein mobiles Blaulicht auf sein Dach gesetzt und eingeschaltet. Mutmaßlich um schneller voranzukommen. In der Annahme, es handelte sich um ein Zivilfahrzeug der Polizei, machte ein Zeuge freie Bahn. Dem Zeugen kam die Sache komisch vor, da an dem Mercedes ein Kennzeichen des nordrhein-westfälischen Landkreises Coesfeld angebracht war. Daraufhin wählte der Zeuge den Notruf und teilte seine Beobachtungen der Polizei mit. Eine Polizeistreife konnte den Mercedes im Bereich Laupheim entdecken. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Polizisten das Blaulicht zugriffsbereit im Innenraum des Autos. Das mobile Blaulicht wurde beschlagnahmt. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Amtsanmaßung.

