POL-UL: (HDH) Heidenheim - E-Scooter gestohlen

Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter das Gefährt in Heidenheim.

Der E-Scooter stand zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr bei einer Bäckerei in der Karlstraße. Der Besitzer hatte ihn dort an einen Fahrradständer angekettet. Ein Dieb knackte das Schloss und nahm den E-Scooter samt Schloss mit. Wie er das Schloss knackte ist nicht bekannt. An dem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi ist das schwarze Versicherungskennzeichen 262HOL aus dem Jahr 2023 angebracht. Das Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen.

