Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Langenscheid - Vermisstensuche erfolgreich beendet

Langenscheid (ots)

Am 18.10.2023 in den frühen Abendstunden kam es zu einer größeren Vermisstensuche im Bereich Langenscheid. Eine 67-jährige Frau wurde von Angehörigen als Vermisst gemeldet, da sie von einem Spaziergang nicht mehr zurückkehrte. Zudem gab es Hinweise, dass die Dame sich vermutlich in einer hilflosen Lage befand. Neben der Polizei waren zudem Feuerwehr und Rettungshundestaffel in die Suche eingebunden. Nach einer erster negativen Absuche des Bereichs und kurzfristiger wetterbedingter Unterbrechung der Suchmaßnahmen in der Nacht, konnte die Vermisste in den frühen Morgenstunden des Folgetages mittels Polizeihubschrauber in der Nähe von Langenscheid lokalisiert werden. Die Frau wurde anschließend mit einer Unterkühlung ins Krankhaus verbracht und die Suche somit erfolgreich beendet werden.

