Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg, Auf dem Taubhaus - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, den 17.10.2023, kam es in der Zeit von 14:15 Uhr bis 20:15 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Hachenburg, Auf dem Taubhaus. Die unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln bzw. Aufbrechen der Hauseingangstüre in das Gebäudeinnere und betraten dort sämtliche Räumlichkeiten. Konkret wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurden unter anderem Bargeld und möglicherweise auch Schmuck in derzeit nicht bekannter Höhe entwendet. Hinweise auf tatverdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell