Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Mehrere Verkehrsdelikte am Wochenende 13.10-15.10.2023

Diez (ots)

Am vergangenen Wochenende, 13.10-15.10.2023, kam es im Dienstgebiet der PI Diez zu diversen Vorfällen im Straßenverkehr. Hierbei sind erwähnenswert; 1. Am 14.10.2023 gegen 22:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Flacht ein 38-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser konnten Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10Promille. Im Verlauf der Maßnahmen gab der Beschuldigte zunächst falsche Personalien an. Nachdem im Anschluss die korrekten Personalien festgestellt wurden, stellte sich heraus, dass der Beschuldigte zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

2. Am 14.10.2023 gegen 22:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Flacht eine 57-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser konnten Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88Promille.

3. Am 15.10.2023 gegen 03:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Flacht eine 49-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand.

4. Am 15.10.2023 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Diez gemeldet, dass ein PKW in der Hauptstraße in Birlenbach mit einem Carport kollidiert sei, die Fahrzeugführerin hätte sich sodann von dem Fahrzeug entfernt. Die vor Ort beorderten Beamten konnte die 59-jährige Fahrzeugführerin antreffen. Diese zeigte klare Anzeichen einer starken Alkoholisierung, ein Atemalkoholtest war aufgrund dessen nicht möglich. Während der darauffolgenden Blutentnahme im Krankenhaus, leistete sie zudem Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Gegen alle Betroffenen wurden entsprechende Anzeigen gefertigt und die Weiterfahrt untersagt, zudem erfolgte fallbezogen die Sicherstellung der Führerscheine, Blutproben und weiterer strafprozessualer Maßnahmen.

