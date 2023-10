Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Führen gleich mehrerer Kraftfahrzeuge ohne Fahrerlaubnis

57629 Streithausen (ots)

Die Polizeiinspektion Hachenburg wurde am 14.10.2023 gegen 23:39 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer über einen verunfallten PKW auf der K21 zwischen Marienstatt und Streithausen informiert. Vor Ort wurde ein im Graben liegender PKW mit diversen Schäden festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten fußläufig von der Unfallstelle entfernt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-jährigen Jugendlichen aus der VG Hachenburg handelte.

Dieser konnte von den Polizeibeamten zunächst nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, fuhr dort jedoch kurz darauf mit einem Traktor vor.

Da er erheblich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Am Morgen des 15.10.2023 wurde die Polizeiinspektion Hachenburg über einen Flurschaden in der Ortsgemeinde Müschenbach in Kenntnis gesetzt. Der Flurschaden dürfte in Zusammenhang mit der Traktorfahrt stehen.

Der Jugendliche wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.

Sollten weitere Flurschäden im Bereich Müschenbach, Astert oder Streithausen festgestellt werden, wird um eine Mitteilung an die Polizeiinspektion Hachenburg gebeten.

Zeugen, die den Verkehrsunfall auf der K21 oder die Fahrt mit dem Traktor beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell