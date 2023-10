POL-PDMT: Selters - Körperverletzung unter Jugendlichen

Streithausen (ots) - Am Morgen des 13.10.2023 kam es auf der K21 in der Gemarkung Streithausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 59jähriger PKW-Fahrer kam auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Er wurde leichtverletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste mehrmals kurz gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Tel.: 02662 / 9558 - 0 Pressemeldungen der Polizei ...

