POL-GÜ: Softair-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Schwaan/Ziesendorf (ots) - In der Zeit vom 04.04.23, 23:00 Uhr - 05.04.23, 07:00 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in eine Firma in Ziesendorf bei Schwaan ein. Gewaltsam öffneten sie das Eingangstor sowie Fenster und Türen des Betriebs und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe zahlreiche Bronzestatuen und Bronzerohlinge. Somit muss nach ersten Schätzungen von ...

mehr