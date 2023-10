POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kördorf (ots) - Kördorf - Am Nachmittag des 12.10.2023 kam es in Kördorf in der VG Aar/Einrich zu einem Wohnhausbrand. Hierbei brannte ein Wohnkomplex, Wohnhaus mit angebauter Scheune, komplett aus. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, der Brand konnte gelöscht werden. Leider konnte der 95-jährige Bewohner des hinteren Gebäudeteils nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die ...

mehr