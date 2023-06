Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Anröchte (ots)

Am Dienstag, den 26. Juni, kam es um 15:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße/Obere Kirchstraße in Lippstadt. Eine 37-jährige Frau aus Anröchte befuhr mit ihrem Seat die Obere Kirchstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße und bog, auf dieselbige, in Fahrtrichtung Erwitte ab. Hierbei übersah sie einen 62-jährigen Mann aus Warstein auf einem Leichtkraftrad, der in Fahrtrichtung Warstein fuhr. Der Leichtkraftradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbraucht. (sh)

