POL-SO: Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei

Lippstadt (ots) - Am 27.06.2023, zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr, führten die Beamten der Polizei in Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt durch. Ziel war die Bekämpfung von Eigentumsdelikten wie Laden-, Taschen- und Fahrraddiebstählen, als auch die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. In der Lippstädter Innenstadt wurde der ...

mehr