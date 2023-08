LPI-NDH: LKW beschädigt PKW

Auleben (ots) - Am Dienstag kam es gegen 15.50 Uhr in der Ortslage von Auleben zu einem Verkehrsunfall. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam ein Volkswagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fassade eines Gastronomiegebäudes. In der Folge des Unfalls verstarb der 40-jährige Fahrzeugführer. In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwei Personen, die nicht zu ...

mehr