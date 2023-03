Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: betrunken Unfall verursacht und abgehauen

PI Bad Salzungen, Vacha (ots)

Am 05.03.2023 um 04:09 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein verunfalltes Fahrzeug in Vacha in der August Bebel Straße gemeldet. Ersten Ermittlungen zu Folge, kam der Pkw aus Richtung Sünna gefahren und verlor aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve in der Ortslage Vacha, die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in das angrenzende linke Gartengrundstück. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt, wie auch die Gartenmauer und Hecke des Grundstückes. Durch den Unfallverursacher, wurden jedoch sämtliche verlorene Fahrzeugteile an der Unfallstelle eingesammelt und die Fahrt anschließend fortgesetzt. Auf Grund der erheblichen Beschädigung des Fahrzeuges endete die Weiterfahrt jedoch schon im Kreisverkehr in Vacha. Von der Unfallstelle, bis zum Kreisverkehr, der Auffindestelle des verunfallten Fahrzeuges verlief eine Ölspur, die durch die FFW Vacha beseitigt werden musste. Zwei männliche Personen, die am Fahrzeug angetroffen wurden, waren beide alkoholisiert und machten zunächst wiedersprüchliche Angaben zum Fahrereigenschaft. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen wurden durch die Beamten der PI Bad Salzungen aufgenommen und dauern an.

