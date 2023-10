Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall in Rennerod - Geschädigter gesucht

Rennerod (ots)

Am 19.10.2023 gegen 09:15 Uhr ereignete sich in Rennerod im Bereich der Hauptstraße 41 ein Verkehrsunfall. Ein, am dortigen Fahrbahnrand, abgestellter PKW wurde durch den in Richtung Rennerod fahrenden Unfallverursacher vermeintlich beschädigt. Nach dem der Unfallverursacher seinen PKW gewendet hatte, war der vermeintlich Geschädigte bereits nicht mehr vor Ort. Bei dem vermutlich beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen Pritschenwagen bzw. ein "Handwerkerfahrzeug" gehandelt haben. Der PKW dürfte eine Beschädigung am linken Außenspiegel aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschädigten machen können oder selbst als Geschädigte in Betracht kommen, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

