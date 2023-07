Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Ein einsatzreicher Sonntag für die Hattinger Feuerwehr

Hattingen (ots)

Die gestrige Wetterlage sorgte bei der Hattinger Feuerwehr für insgesamt sieben Einsätze. Sechs davon ereigneten sich innerhalb einer Stunde.

Im Bereich Mitte, Rauendahl und Blankenstein kam es zu umgestürzten Bäumen und abgebrochen Ästen die auf Gehwegen oder Fahrbaren lagen. An einer Einsatzstelle war die Fahrbahn überflutet.

Neben den Kräften der Hauptwache waren die freiwilligen Einheiten Mitte und Nord im Einsatz.

An den jeweiligen Einsatzstellen wurden die Hindernisse beseitigt und wieder für freie Wege und Straßen gesorgt.

Am Abend rückte der hauptamtliche Löschzug zusammen mit den Kräften des Löschzuges Mitte zweimal zu ausgelösten Heimrauchmeldern in der Grünstraße und am Reschop aus. Hierbei handelte es sich jedoch um Fehlalarme, so dass alle Kräfte nach einer Kontrolle der Einsatzstellen wieder einrücken konnten.

Die Löschzüge Elfringhausen und Niederwenigern wurden im Tagesverlauf zu insgesamt drei First-Responder-Einsätzen alarmiert. Die Einsatzkräfte versorgten die Patienten bis zum jeweiligen Eintreffen des Rettungsdienstes.

