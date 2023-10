POL-PDMT: Diebstahl von Kraftstoff aus einer Baumaschine

Rennerod (ots) - Am 19.10.2023 gegen 09:15 Uhr ereignete sich in Rennerod im Bereich der Hauptstraße 41 ein Verkehrsunfall. Ein, am dortigen Fahrbahnrand, abgestellter PKW wurde durch den in Richtung Rennerod fahrenden Unfallverursacher vermeintlich beschädigt. Nach dem der Unfallverursacher seinen PKW gewendet hatte, war der vermeintlich Geschädigte bereits nicht mehr vor Ort. Bei dem vermutlich beschädigten Fahrzeug ...

