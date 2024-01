Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Upleward - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Upleward - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach umfänglichen Untersuchungen an der Brandstelle in Upleward (Gemeinde Krummhörn), Uplewarder Ring 16, die unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen erfolgten und sich aufgrund der Witterungslage und des komplexen Schadenbildes bis Mitte dieser Woche hinzogen, konnte ein technischer Defekt innerhalb der Baustelle ausgeschlossen werden. Es ist von Brandstiftung auszugehen.

Das Feuer brach in der Nacht auf den 24.12.2023 aus und zerstörte das Obergeschoss der im Bau befindlichen Apartmentanlage vollständig. Zur exakten Schadenshöhe können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Die Feuerwehren der Gemeinde Krummhörn waren bis zum Folgenachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Ermittlungen werden von Brandermittlern des Zentralen Kriminaldienstes bei der Polizeiinspektion in Aurich geführt. Diese wenden sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Das Feuer wurde am 24. Dezember um 04:20 Uhr von einem Taxifahrer entdeckt.

Wer hat am Abend und in der Nacht bis zur Brandentdeckung Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Großbrand stehen könnten?

Weiterhin wird der Fahrer eines PKW gesucht, der zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls an der Uplewarder Straße stand und seine Fahrt dann in Richtung Hamswehrum fortsetzte.

Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

