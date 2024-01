Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Wittmund - Beim Abbiegen touchiert

Nenndorf - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Wittmund auf dem Parkplatz eines Supermarktes ereignet. Zwischen 5.45 Uhr und 16.45 Uhr touchierte ein Unbekannter vor einem Markt in der Harpertshausener Straße einen grauen VW Passat. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Beim Abbiegen touchiert

Auf einer Kreuzung in Wittmund ist am Mittwoch der Verursacher eines Verkehrsunfalls geflüchtet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr um kurz nach 8 Uhr eine 28-jährige VW-Fahrerin auf der Friedenstraße und hielt auf Höhe der Kreuzung zur Bismarckstraße an, weil von rechts ein Auto kam. Der Autofahrer bog zu ihr in die Friedenstraße ein und touchierte hierbei ihren Wagen. Ohne eine Schadensregulierung zu ermögliche, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Nenndorf - Unfallflucht

Im Unlandsweg in Nenndorf ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr streifte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren einen grauen VW Golf am Fahrbahnrand. Der Golf wurde am linken Kotflügel und am Seitenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

