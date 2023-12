Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Anruferin gibt Gewinnversprechen

Seniorin wird stutzig

Bocholt (ots)

Gänzlich die Hoffnung auf einen Geldgewinn aufgegeben hatte eine Seniorin in Bocholt auch nicht, als Polizisten sie über die Betrugsmasche aufzuklären versuchten. Sie erklärte, dass sie bald Millionärin sei, da sie bereits mehrfach gewonnen hätte. Sie warte nur noch auf die Auszahlung der Summen. In dem neuerlichen Fall hatte sich eine Frau gemeldet und behauptet, dass das Geld in einem Koffer von einem Sicherheitsdienst geliefert würde. Sogar die PIN des Zahlenschlosses gab die "Glücksbotin" preis. Haken an der Sache: Um die Übergabe realisieren zu können, müsse die Bocholterin Google-Play-Karten im Wert von 1.000 Euro erwerben und übergeben, habe die Anruferin gefordert. Gut, dass der Seniorin Zweifel kamen und sie die Polizei informierte. Zu einem finanziellen Schaden ist es bis jetzt noch nicht gekommen. (db)

