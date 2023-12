POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brändströmstraße; Tatzeit: 20.12.23, zwischen 07.00 Uhr und 12.15 Uhr; Am Mittwochmorgen kam es im Berufskolleg an der Brändströmstraße zu einem Einbruchsversuch in den Computerraum. Der oder die Täter gelangten nicht hinein, hatten aber einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) ...

