Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zusammenstoß auf Parkplatz

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Pfeifenofen;

Unfallzeit: 20.12.2023, 17.40 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch bei einem Unfall auf einem Kundenparkplatz in Stadtlohn. Eine 54-jährige Stadtlohnerin hatte auf der Fläche an der Straße Pfeifenofen mit ihrem Wagen gegen 17.40 Uhr aus einer Parkbucht heraussetzen wollen, als es zum Zusammenstoß mit dem Zweirad des 75-Jährigen kam. Als der Stadtlohner in dieser Situation auszuweichen versuchte, prallte er gegen den entgegenkommenden Wagen einer 55-Jährigen, ebenfalls aus Stadtlohn. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. (to)

