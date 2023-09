LPI-G: Waldbrand verhindert

Greiz (ots) - Greiz. Im Rahmen ihrer Festnahme in der Friedrich-Naumann-Straße leistete die Betroffene (38) am 10.09.2023 gegen 03:40 Uhr Widerstand gegen die Polizeibeamten. Während die Polizisten die Frau fesselten, warf ein 35-Jähriger aus dem 4. Obergeschosses eines angrenzenden Wohnhauses einen Blumentopf nach diesen. Glücklicherweise verfehlte der Topf die Beamten knapp, so dass sie unverletzt blieben. Nachdem die Frau in die Polizeiinspektion Greiz verbracht ...

