Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 6 Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 109/ Umgehungsstraße Anklam; LK VG-Korrektur

Neubrandenburg (ots)

Am 21.04.2023 um 13:06 Uhr kam es auf der B109 / Umgehungsstraße Anklam zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW. Der 19-jährige Fahranfänger befuhr mit seinem PKW die B109 in Fahrtrichtung Greifswald, als er aus Unachtsamkeit nach links in den Gegenverkehr geriet. Der entgegenkommende 76-jährige Fahrzeugführer versuchte noch auszuweichen, was ihm nicht gelang. So kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider PKW. In der Folge drehte sich der PKW des 76-jährigen Fahrers mehrfach um die eigene Achse, bevor er auf der entgegengesetzten Fahrbahnrichtung zum Stehen kam. Ein weiterer PKW in Fahrtrichtung Pasewalk konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Fahrzeug des 76-jährigen Mannes.

Insgesamt wurden 6 Personen leichtverletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von 25.100 EUR. Keiner der 3 PKW war anschließend fahrbereit. Die B109 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der PKW und der Reinigung der Straße für etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt, zeitweise auch vollgesperrt

