POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.11.2023), gegen 14:20 Uhr, sprachen zwei unbekannte Männer aus einem silbernen Mercedes mit französischem Kennzeichen einen 83-Jährigen an, welcher zu Fuß in der Stadt unterwegs war. Die Unbekannten gaben sich als Nachbarn des Mannes aus baten ihn darum, Bargeld in seiner Wohnung zu deponieren, da sie verreisen müssten. Außerdem boten sie dem Senior an, ihn nach Hause ...

mehr