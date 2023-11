POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) - Zwei Glasscheiben des Wartebereichs an der Straßenbahnhaltestelle "Rohrlachstraße" (Frankenthaler Straße) wurden durch bislang Unbekannte in der Nacht auf Freitag (17.11.2023, gegen 1:55 Uhr) eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

mehr