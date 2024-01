Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 13./14.01.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Am Freitagmittag betrat ein Unbekannter im Bereich Exerzierplatz ein unverschlossenes Einfamilienhaus und entwendete eine offenliegende Geldbörse. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden.

Südbrookmerland - betrügerische Kontaktanzeige

Auf eine Kontaktanzeige einer vermeintlich 78-jährigen Dame meldete sich ein 88-Jähriger aus dem Bereich Südbrookmerland bereits am vergangenen Mittwoch. Nach einem kurzen Telefonat wurde unvermittelt eine höhere Geldüberweisung gefordert. Der 88-Jährige erkannte den Betrugsversuch und meldete sich am Samstagmittag bei der Polizei.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - schwerer Verkehrsunfall

Auf der Auricher Straße kam, aus bislang unbekannten Gründen, eine 64-Jährige mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Westerende nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde stark beschädigt.

Ihlow - Nach Unfall geflüchtet

Gegen 23:00 Uhr am Samstag ereignete sich auf der Westersander Straße ein Verkehrsunfall. Ein Pkw kam, mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden.

Sonstiges

Großefehn - Müll in Brand geraten

Bei einem Entsorgungsbetrieb im Holtmeedeweg in Großefehn geriet aus unbekannten Gründen abgelagerter Müll in einer Halle in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit diversen Einsatzkräften vor Ort. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Aurich - Gut gemeinte Aktion für zwei Fahrräder

Eine 26-Jährige aus Aurich fand in der Samstagnacht zwei unverschlossene Fahrräder im Bereich Georgswall vor. Da sich keine Eigentümer in der Nähe befanden, verbrachte sie die Fahrräder zur hiesigen Dienststelle. Wer Hinweise auf die Eigentümer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215).

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen Fahrzeugführer aus Norden mit seinem Pkw im Stadtgebiet Norden. Im Zuge der Kontrolle händigte der Fahrer den Beamten einen Führerschein aus und es stellte sich heraus, dass dieser gefälscht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großheide - Betrunken gefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Fahrzeugführer in Großheide mit seinem Pkw kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige Großheider unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Sonstiges

Neuharlingersiel - Wohnwagenbrand auf Campingplatz

Am Samstagmorgen, den 13.01.2024 kam es um kurz vor 10:00 Uhr zum Brand eines Wohnwagens auf dem Campingplatz Alt Addenhausen in Neuharlingersiel. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein auf einem Dauerstellplatz abgestellter und gegenwärtig durch drei Gäste bewohnter Wohnwagen in Brand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben und die Feuerwehr verständigen. Trotz schneller Löschmaßnahmen der umliegenden Feuerwehren brannte der Wohnwagen komplett aus und beschädigte durch die enorme Hitzeentwicklung vier umliegende Wohnwagen. Der 33-jährige Bewohner des Wohnwagens verletzte sich durch das Einatmen von Rauchgasen leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nach gegenwärtigem Stand ausgeschlossen werden.

