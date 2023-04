Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Zwei Verletzte nach Hundeangriffen bei Güstrow

Güstrow/Bülow (ots)

Zu gleich zwei Angriffen von freilaufenden Hunden, zum Nachteil einer 60-jährigen Joggerin sowie eines 86-jährigen Radfahrers, kam es zur Mittagszeit des 16.04.2023 in Bülow bei Güstrow. Nach derzeitigen Erkenntnissen griffen die zwei großen, weißen Hunde zunächst die 60-jährige Deutsche unvermittelt an. Die Geschädigte wurde mehrfach in Arm und Gesäß gebissen, sodass eine Versorgung im Krankenhaus in Güstrow erfolgen musste. Während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Güstrower Polizei. Der 86-Jährige fuhr mit dem Fahrrad durch Bülow und wurde ebenso von zwei Hunden angegriffen und ist in weiterer Folge vom Fahrrad gestürzt. Der Mann erlitt leichte Bissverletzungen am linken Arm. Eine weitere medizinische Versorgung musste nicht erfolgen. Ersten Ermittlungen zufolge gehören die Hunde einem 42-jährigen Deutschen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die beiden Hunde konnten auf einem umzäunten Gelände in der Nähe untergebracht werden. Das zuständige Veterinäramt wurde durch die Polizei in Kenntnis gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Güstrow.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell