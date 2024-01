Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Garage/Norderney - Holzdiebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Garage

Unbekannte haben mehrere Gegenstände aus einer Garage in Aurich gestohlen. In der Zeit vom 05.01.2024 bis zum 14.01.2024 haben sich die Täter Zutritt zu einer Garage in der Lilienstraße verschafft. Entwendet wurden unter anderem ein E-Scooter, ein Hochdruckreiniger und ein Laubsauger. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Norderney - Holzdiebstahl

Unbekannte Täter haben am Wochenende auf Norderney Holz gestohlen. Die Täter entwendeten mehrere Holzbalken, einige waren zwei Meter lang, vom Lagerplatz eines Firmengeländes in der Straße Am Hafen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Zeugen, die die Täter bei der Tatausführung oder beim Abtransport beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei auf Norderney unter 04932 92980 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell