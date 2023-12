Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrer vor Drive-In-Schalter gestoppt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10.12.2023, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Pkw, der sehr langsam und in Schlangenlinien auf dem Ostwestfalendamm fuhr. Der betrunkene Fahrer ohne Fahrerlaubnis konnte auf dem Gelände eines Fast-Food-Restaurants angetroffen werden.

Gegen 00:05 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen verdächtigen Mercedes-Benz C 300, welcher den Ostwestfalendamm in Richtung Brackwede befuhr. Das Fahrzeug würde sehr langsam und in Schlangenlinien fahren, teilte der Anrufer mit.

Die alarmierten Beamten konnten das Fahrzeug schließlich auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette am Südring feststellen. Dort befand sich der Pkw eingereiht in der Warteschlange des Drive-In-Schalters. Als die Beamten an den Wagen herantraten, hatte der Fahrer, ein 44-jähriger Bielefelder, seinen Kopf auf dem Lenkrad abgelegt und schien zu schlafen.

Die Beamten forderten den Bielefelder auf, aus dem Fahrzeug auszusteigen und stellten bei ihm einen unsicheren Stand und deutlichen Alkoholgeruch fest. Sie nahmen den 44-Jährigen mit zur Wache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sie ermittelten zudem, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell