POL-BI: Unfallverursacher möchte keine Polizei

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Die Polizei Bielefeld sucht einen oder mehrere Täter, die in der Nacht auf Dienstag, 05.12.2023, in eine soziale Einrichtung am Semmelweisweg einbrachen und Bargeld, Schokonikoläuse sowie Geschenktüten stahlen. Zwischen Montag, 18:15 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, hebelten die Täter eine Dachluke auf und gelangten so in den Gebäudekomplex. Im Inneren durchsuchten sie ...

