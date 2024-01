Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht/Hinte - Einbruch in Tankstelle

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Schule in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Straße Am Moortief. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210.

Hinte - Einbruch in Tankstelle

Unbekannte Täter sind am Sonntag in eine Tankstelle in Hinte eingebrochen. Zwei männliche Täter verschafften sich in der Zeit von 5.30 Uhr bis 5.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Gewerbestraße. Nach der Tat flüchteten sie in einem weißen LKW mit offener Ladefläche. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder den weißen LKW nach der Tat gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell