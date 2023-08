Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230804.2 Itzehoe: Ungleiches Tauschgeschäft

Itzehoe (ots)

Am Dienstag ist es einem Betrüger in Itzehoe gelungen, einen Mann in ein Tauschgeschäft zu verwickeln und auf diese Weise Geld von dem Geschädigten zu erlangen.

Der Täter stand mit seinem Fahrzeug an der Pünstorfer Straße, Einmündung zur Bundesstraße 77, und machte den Anzeigenden auf sich aufmerksam. Es entwickelte sich ein Gespräch zwischen den Männern, wobei der Gauner Englisch sprach. Er gab an, nach Frankfurt fahren zu wollen und vorab tanken zum müssen. Hierzu benötige er 130 Euro und übergab im Tausch dem 58-Jährigen einen Ring, bei dem es sich vermutlich um eine Fälschung handelte. Erst später kam dem Geschädigten der Deal spanisch vor und er erstattete Anzeige. Der Täter war natürlich längst weg.

Merle Neufeld

