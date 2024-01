Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Berauscht gefahren /Aurich - Unter Einfluss gefahren/Norden - Unfall mit drei Fahrzeugen/Aurich - Unfall im Kreuzungsbereich/Aurich - Unfallflucht/Norderney - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht gefahren

Ein Mann fuhr am Mittwoch berauscht durch Norden. Eine Polizeistreife hielt den 35-jährigen Autofahrer in der Osterstraße an. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein entsprechender Test verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Unter Einfluss gefahren

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag einen Autofahrer in Aurich angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Autofahrer offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss fuhr. Ein Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Unfall mit drei Fahrzeugen

In Norden ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 18-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung stadteinwärts. Im Einmündungsbereich zur Wurzeldeicher Straße musste er verkehrsbedingt bremsen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam er nicht rechtzeitig zum Stehen und rutschte auf den VW Golf einer 56-Jährigen. Sie wiederum wurde durch den Zusammenstoß auf den vor ihr stehenden Opel einer 38-jährigen Autofahrerin geschoben. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Aurich - Unfall im Kreuzungsbereich

In Aurich hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben. Eine 23-jährige Citroen-Fahrerin fuhr auf der Fockenbollwerkstraße in Richtung Fischteichweg. An der Kreuzung missachtete sie das Rotlicht der Ampel. Ein von rechts kommender 53-jähriger Dacia-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Citroen nicht mehr verhindern. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Schaden beider Autos wird auf einen höheren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Aurich - Unfallflucht

Am Mittwoch ist ein Unfallverursacher in Aurich geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer wendete in der Straße Middelburger Weg auf einem Grundstück. Dabei beschädigte er ein Gartentor und eine angrenzende Hecke. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Tatzeitraum war 12 Uhr bis 13.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Nach Unfall geflüchtet

Auf Norderney ist es am Dienstag zu einer Unfallflucht gekommen. Um 14 Uhr wurde ein Transporter am Fahrbahnrand der Nordhelmstraße abgestellt. Als der Fahrzeugführer um 15.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980.

