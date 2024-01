Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Keller aufgebrochen/Großefehn - Diebstahl aus Schuppen/Norden - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Keller aufgebrochen

Unbekannte Täter sind auf Norderney in einen Keller eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Wasserturm. Im Anschluss entwendeten sie ein Pedelec der Marke Kettler. Tatzeitraum war Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.50 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter 04932 92980 zu melden.

Großefehn - Diebstahl aus Schuppen

Unbekannte haben zwei Pedelecs in Großefehn entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Schuppen in der Straße Südeweg. Aus diesem transportierten sie zwei Pedelecs und flüchteten. Geschehen ist die Tat von Sonntag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großefehn unter 04943 925660 entgegen.

Norden - Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben ein Auto in Norden beschädigt. Der weiße BMW wurde am Sonntag der Straße Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz abgestellt. Am Mittwochnachmittag fielen dann Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Personen, die in dem angegebenen Zeitraum diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell