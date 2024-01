Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Falsche Gewinnversprechen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Falsche Gewinnversprechen

Die Polizei warnt vor betrügerischen Gewinnversprechen am Telefon. In Großefehn hat eine Frau in dieser Woche einen Anruf erhalten, in der ihr mitgeteilt wurde, sie habe bei einem Gewinnspiel eine fünfstellige Summe gewonnen. Um die Gewinnsumme ausgezahlt zu bekommen, seien jedoch Notar- und Transportkosten fällig. Diese sollten in Form von Gutscheinen bezahlt werden. Glücklicherweise erkannt die Frau den Betrugsversuch und meldete den Anruf bei der Polizei. Die Betrüger versprechen bei dieser Masche am Telefon große Gewinne - etwa Geldsummen, ein hochwertiges Auto oder eine Reise - verlangen aber für die Einlösung immer eine finanzielle Vorleistung. Nicht selten wird dabei von den Betrügern erheblicher Druck ausgeübt. Die Täter geben sich in weiteren Telefonaten etwa als Notare, Rechtsanwälte, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Eine Auszahlung des Gewinns erfolgt jedoch nie.

Tipps der Polizei:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich seine Antworten. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Sollten Sie Opfer von Betrügern geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

