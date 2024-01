Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Mit Zaun kollidiert

Dornum - Berauscht gefahren

Aurich - Auto mit Baum kollidiert

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Wiesmoor - Autofahrer verlor Kontrolle

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Mit Zaun kollidiert

Ein Glätteunfall hat sich am Donnerstag in Leezdorf ereignet. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit einem VW auf dem Kirchweg in Richtung Moorhusen und wollte auf ein Grundstück fahren. Ein nachfolgender 32-jähriger Renault-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät, versuchte noch zu bremsen und geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Er kollidierte mit dem VW und anschließend mit einem Zaunpfahl. Bei dem Unfall wurde die 34-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Dornum - Berauscht gefahren

In Dornum hat die Polizei am Donnerstag einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 32-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Autofahrerin mit Baum kollidiert

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen in Aurich mit einem Baum kollidiert. Gegen 8.30 Uhr fuhr sie mit einem Honda auf der Egelser Straße und kam auf der glatten Fahrbahn nach links von der Straße ab. Sie prallte gegen einen Baum und wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Im Heuweg in Aurich hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 13.30 Uhr fuhr der Fahrer eines weißen Ford Transit in Richtung Ihlow, als ihm ein anderer Autofahrer entgegenkam und seinen Außenspiegel touchierte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er soll einen weißen Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 13.55 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem weißen Fahrzeug vorne gegen einen grauen BMW. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Autofahrer verlor Kontrolle

In der Schulstraße in Wiesmoor kam es am Donnerstag gegen 18.40 Uhr zu einem Unfall. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Audi in Richtung Marcardsmoor und geriet nach derzeitigem Erkenntnisstand bei Winterglätte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Er stieß mit dem Auto gegen einen Baum, blieb aber unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

